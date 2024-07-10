Врач Григорьян: резкий набор веса у ребенка может указывать на патологии сердца

Резкий набор веса может сигнализировать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний у ребенка. Патологии способны вызвать отечность в конечностях, сообщил эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в беседе с News.ru.

По словам специалиста, не стоит игнорировать жалобы детей на неритмичное сердцебиение, особенно если оно появилось после инфекционного заболевания. Так, после ангины некоторые дети жалуются на боли в ногах. Здесь нужно исключить поражение клапанов сердца.

Родителям регулярно нужно проверять, не появляются ли у ребенка одышка, отеки на ногах или не увеличивается ли живот, отметил Григорьян.