Врач-генетик Чеботарева заявила, что работа передающихся детям генов зависит от образа жизни родителей

Ученые из Германии пришли к выводу, что диета отца перед зачатием имеет значительное влияние на здоровье будущих мужских потомков. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на издании Nature.

Исследование началось с экспериментов на грызунах, которые подтвердили гипотезу. После ученые пришли к выводу, что аналогичная ситуация складывается и у людей.

«Эпигенетика достаточно новая наука. Она изучает, как на работу генов влияют разные внешние воздействия: образ жизни, условия окружающей среды», — рассказала врач-генетик медико-генетического центра Genotek Анастасия Чеботарева.

Она добавила, что эпигенетические изменения могут быть вызваны различными факторами, включая эмоциональные переживания, физическую активность, рацион питания, общий образ жизни и климатические условия.