Врач Галлямова: народные средства от пигментных пятен дают только временный эффект

Доктор медицинских наук и дерматолог Юлия Галлямова посоветовала не использовать лимонную кислоту или перекись водорода в борьбе с пигментными пятнами. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, народные средства дают лишь временный эффект. Важно разбираться с причинами проблемы.

«Надо посмотреть состояние всего организма. Даже косметические средства должны быть направлены на воздействие в трех направлениях: это отшелушивание, подавление фермента, который способствует образованию пигмента, и подавление воспаления», — пояснила врач.

В качестве профилактики она рекомендовала наносить на кожу солнцезащитный крем, а также правильно питаться.