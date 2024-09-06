Врач Габдулхакова: людям после курса химиотерапии нужно добавить в рацион питания свеклу

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с «Известиями» рассказала о пользе свеклы для людей, которые проходят курс химиотерапии. Этот овощ, по словам медика, является источником полифенолов, флавоноидов, пищевых нитратов и других питательных веществ.
«Добавки из свеклы могут стать комплексным средством профилактики рака и устранения нежелательных эффектов, связанных с химиотерапией», — сказала специалист.
Кроме того, свекла способствует снижению давления и действует в качестве профилактики анемии и улучшения пищеварения. Ученые выяснили, что бетаин, входящий в состав этого продукта, приводит к снижению пролиферации раковых клеток, отметила Габдулхакова.
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