Врач Габдулхакова: людям после курса химиотерапии нужно добавить в рацион питания свеклу

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с «Известиями» рассказала о пользе свеклы для людей, которые проходят курс химиотерапии. Этот овощ, по словам медика, является источником полифенолов, флавоноидов, пищевых нитратов и других питательных веществ.

«Добавки из свеклы могут стать комплексным средством профилактики рака и устранения нежелательных эффектов, связанных с химиотерапией», — сказала специалист.

Кроме того, свекла способствует снижению давления и действует в качестве профилактики анемии и улучшения пищеварения. Ученые выяснили, что бетаин, входящий в состав этого продукта, приводит к снижению пролиферации раковых клеток, отметила Габдулхакова.