Врач Фролова: норма белка в день для женщин — около 50 граммов

При расчете суточной нормы белка необходимо учитывать возраст, уровень активности и состояние здоровья. Взрослым следует потреблять около 0,8 грамма на каждый килограмм веса. Об этом рассказала терапевт Людмила Фролова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, женщинам, у которых в норме индекс массы тела, необходимо примерно 48-56 граммов белка в день. Мужчинам — 64-72 грамма. Такое количество содержится в 300 граммах куриной грудки.

Врач посоветовала обращать внимание на сочетаемость продуктов. Например, мясо стоит подавать с зелеными и слабокрахмалистыми овощами.

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