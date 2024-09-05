Врач Филева: синдром Рапунцель появляется из-за стресса

Синдром Рапунцель, или привычка выдергивать и съедать собственные волосы, может возникнуть у нормотипичного ребенка или взрослого из-за стресса. Об этом рассказала врач Александра Филева сайту «Страсти».

По словам специалиста, в попытках заглушить тревожность человек начинает отгрызать кончики волос, из-за чего в желудке или в кишечнике формируется трихобезоар — плотное образование. Оно увеличивается в размерах и может привести к опасной кишечной непроходимости, сообщил сайт kp.ru.

Самостоятельно это проблема никак не уйдут. Потребуются операция и психотерапевтическое лечение, направленное на коррекцию поведения, отметила Филева.