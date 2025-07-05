Губерниев высмеял дерущихся в кафе футболистов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошутил про дерущихся в кафе футболистов после того, как в Сети появилось видео с угодившим в конфликт Федором Смоловым. Журналист опубликовал пост в Telegram-канале.

«Футболисты, хватит завтракать в „Кофемании“… Ешьте дома уже», — написал он.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов подрался с двумя мужчинами в кафе в центре столицы.

Конфликт произошел еще в мае, однако видео слили в Сеть только сейчас. Перед этим, по словам журналиста Иван Карпова, у спортсмена вымогали деньги за то, чтобы скандальные кадры никто не увидел. Причины драки пока неизвестны.