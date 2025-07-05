Зеленского уличили в показательной лести Трампу

El Pais: Зеленский льстит Трампу из-за страха потерять помощь США

IMAGO
Фото: IMAGO/www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в каждом публичном выступлении высказывает благодарность американскому коллеге Дональду Трампу из-за страха потерять военную помощь США. Об этом заявила испанская газета El Pais.

«Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США», — сообщили журналисты.

Авторы материала отметили, что заискивания со стороны Зеленского особенно усилились после скандала в Овальном кабинете Белого дома. Лестные слова благодарности со стороны главы киевского режима начинают звучать чаще в моменты, когда американские власти обсуждают возможность прекращения военной помощи Украине.

Ранее власти США приняли решение прекратить поставки оружия и военной помощи Украине. При этом пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты заранее предупреждали киевские власти о паузе в передаче вооружений.

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