Президент Украины Владимир Зеленский в каждом публичном выступлении высказывает благодарность американскому коллеге Дональду Трампу из-за страха потерять военную помощь США. Об этом заявила испанская газета El Pais .

«Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США», — сообщили журналисты.

Авторы материала отметили, что заискивания со стороны Зеленского особенно усилились после скандала в Овальном кабинете Белого дома. Лестные слова благодарности со стороны главы киевского режима начинают звучать чаще в моменты, когда американские власти обсуждают возможность прекращения военной помощи Украине.

Ранее власти США приняли решение прекратить поставки оружия и военной помощи Украине. При этом пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты заранее предупреждали киевские власти о паузе в передаче вооружений.