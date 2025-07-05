Аэропорт Шереметьево перестал выпускать рейсы на вылет

Из Шереметьева временно перестали вылетать рейсы, аэропорт работает только на прием воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такие меры приняли из-за ограничений в ряде секторов московской воздушной зоны и усилений ветра в районе воздушной гавани.

«Безопасность полетов — приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Он добавил, что об изменении ситуации пассажиров оперативно проинформируют.

Ранее стало известно, что временные ограничения ввели в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань перестала принимать и выпускать рейсы. Меры приняли из-за угрозы атак беспилотников.