Международную смену открыли в пришкольном лагере «Мир знаний» в Красногорске

В частной школе «Мир знаний» в селе Петрово-Дальнее началась международная смена. Здесь отдохнут ребята из Белоруссии.

«От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, от всей администрации хочу передать вам, конечно же, пожелания с тем, что наступило лето. Я желаю, чтобы смена прошла интересно, насыщенно и стала запоминающейся для всех», — сказала и. о. начальника управления образования Ольга Кравец.

В лагере отдохнут дети со всей страны — от Красногорска до Североморска. Сюда также приехали гости из Белоруссии. Каждый отряд представил свой флаг, название и девиз. В течение 10 дней для них проведут экскурсии по Подмосковью, творческие и спортивные мероприятия, а также вечерние дискотеки.

Педагоги отметили, что самое главное — общение. Ребята учатся дружить друг с другом. Как рассказали в администрации смены-форума, все ребята — лучшие из лучших в своих школах.