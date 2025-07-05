Бассейн «Бриз» в Дмитрове открылся после капитального ремонта

Бассейн «Бриз» в Дмитрове пустовал долгое время. Его закрыли 10 лет назад из-за аварийного состояния. Недавно его капитально отремонтировали, и учреждение открылось для посещения.

Временно исполняющий полномочия главы округа приехал и лично убедился в качестве и готовности нового отреставрированного бассейна к приему посетителей.

«В нашем округе проживают разные люди. Мы рады и детям, и взрослым. У нас есть ребята, которым требуется особое внимание, — это герои СВО, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Мы будем рады, если они примут для себя решение заниматься здесь. У нас вся база для этого есть», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.