Бассейн «Бриз» в Дмитрове открылся после капитального ремонта

Бассейн «Бриз» в Дмитрове пустовал долгое время. Его закрыли 10 лет назад из-за аварийного состояния. Недавно его капитально отремонтировали, и учреждение открылось для посещения.
Временно исполняющий полномочия главы округа приехал и лично убедился в качестве и готовности нового отреставрированного бассейна к приему посетителей.
«В нашем округе проживают разные люди. Мы рады и детям, и взрослым. У нас есть ребята, которым требуется особое внимание, — это герои СВО, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Мы будем рады, если они примут для себя решение заниматься здесь. У нас вся база для этого есть», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Теперь в «Бризе» все соответствует единому стандарту Министерства спорта — от удобного ресепшена и зоны ожидания до уютного кафе. Это единственный бассейн в городе, где есть отдельная чаша для детей. Здесь будут обучаться ребята до семи лет.
«Бриз» привели в порядок благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы капитального ремонта спортивных учреждений региона.
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