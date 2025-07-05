Володин объявил о вступлении в силу закона против дропперов

Предусматривающий уголовное наказание за вывод и обналичивание похищенных мошенниками денег закон вступил в силу в субботу, 5 июля. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что новые меры направлены против пособников кибермошенников, которые предоставляют свои карты или счета для вывода денег обманутых россиян.

«Это позволит более эффективно защищать граждан и их средства», — привела заявление Володина пресс-служба Госдумы.

Принятый закон предусматривает до трех лет лишения свободы за предоставление данных карты или счета мошенникам и до шести лет — за покупку личных данных клиентов банков для проведения незаконных денежных переводов.

Володин обратил внимание, что получающим свой процент за незаконные транзакции похищенных денег дропперам нужно помнить: за легким заработком последует тяжелое наказание.

Закон об уголовном наказании за переводы, обналичивание и легализацию украденных мошенниками средств президент России Владимир Путин подписал в конце июня. Документ предусматривает, что к ответственности не станут привлекать клиентов банков, чьи личные данные украли или забрали под давлением.