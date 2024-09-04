Врач Фигура: при бессоннице дольше 30 минут необходимо сменить обстановку

При бессоннице продолжительностью больше 30 минут ни в коем случае не нужно оставаться в лежачем положении. Об этом заявил британский врач Майор Фигура в беседе с The Mirror.
По его словам, причина данного состояния заключается в повышенной мозговой активности. В такой ситуации необходимо сменить обстановку.
Медик посоветовал заняться «чем-нибудь скучным» в условиях слабого освещения. Речь идет, например, о вязании или чтении. А вот использования смартфонов лучше избегать, добавила газета «Петербургский дневник».