Врач Фигура: при бессоннице дольше 30 минут необходимо сменить обстановку

При бессоннице продолжительностью больше 30 минут ни в коем случае не нужно оставаться в лежачем положении. Об этом заявил британский врач Майор Фигура в беседе с The Mirror.

По его словам, причина данного состояния заключается в повышенной мозговой активности. В такой ситуации необходимо сменить обстановку.

Медик посоветовал заняться «чем-нибудь скучным» в условиях слабого освещения. Речь идет, например, о вязании или чтении. А вот использования смартфонов лучше избегать, добавила газета «Петербургский дневник».

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