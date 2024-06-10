Врач Эсауленко предупредила, что во время купаия в фонтане можно подхватить опасные инфекции

Как бы ни был велик соблазн освежиться в фонтане в жаркую погоду, делать это крайне опасно. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета Елена Эсауленко.

Она объяснила, что во многих фонтанах вода не проточная, и она застаивается. Поэтому в чашах образуется среда, благоприятная для распространения возбудителей множества инфекций.

«Вода из фонтана опасна тем, что в ней находится много инфекционных патогенов. Это острые кишечные, респираторные инфекции, конъюнктивиты. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — объяснила Эсауленко.

Она добавила, что также вода для фонтанов не проходит специального обеззараживания, как это происходит в случаях с бассейнами.