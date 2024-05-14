Врач-эндокринолог Павлова посоветовала замораживать домашний хлеб для большей пользы | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 17:53 Врач-эндокринолог Павлова посоветовала замораживать домашний хлеб для большей пользы

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Замораживание делает домашний хлеб более полезным, поскольку таким образом снижается риск резких скачков инсулина. Об этом в своих соцсетях рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, написала Общественная Служба Новостей.

Медик пояснила, что во время заморозки крахмал, содержащийся в хлебе, становится более устойчивым, что препятствует быстрому повышению уровня сахара в крови. По словам Павловой, замораживание вдвое эффективнее обычного охлаждения хлеба в холодильнике.

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В заключение поста эндокринолог добавила, что цельнозерновой хлеб вызывает меньшее повышение уровня сахара, чем обычный, однако его рекомендуется употреблять не более одного кусочка за раз.