Врач Елистратова: общая слабость может указывать на паразитарные заболевания

Общее ухудшение состояния, в том числе появление слабости, может указывать на наличие паразитарных заболеваний. Об этом рассказала врач-инфекционист Татьяна Елистратова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, чаще всего подобные недуги протекают практически бессимптомно. Однако заподозрить наличие паразитов в организме можно по ухудшению аппетита, болям в животе, снижению гемоглобина и повышению температуры.

В любом случае определить паразитарные болезни возможно только через диагностический поиск, отметила Елистратова.