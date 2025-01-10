Врач Дронова: регулярные подъемы по лестнице положительно сказываются на здоровье сердца

Врач-кардиолог Анна Дронова в беседе с изданием Здоровье Mail раскрыла простой секрет поддержания здорового сердца. Она сослалась на американское исследование, в котором говорится, что ходьба по лестнице оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

Так, ученые выяснили, что регулярные подъемы по лестничным пролетам снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Важно отметить, что такой эффект достигается только при систематическом использовании лестницы, написало «АБН24».

Анна Дронова подчеркнула, что любой вид физической активности полезен для работы сердца и помогает предотвращать многие заболевания. Это могут быть горнолыжные или беговые лыжи, танцы, йога и другие виды спорта.