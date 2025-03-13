Арахис предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, содержит антиоксиданты и помогает репродуктивной системе. Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала Общественной Службе Новостей о пользе арахиса и о том, кому его есть нельзя.

Она объяснила, что арахис — это не орех, а бобовое растение. Жареный соленый арахис вреден из-за большого количества соли. В арахисе много белка — до 30% на 100 грамм. Это больше, чем в любом орехе. Жиры в арахисе — ненасыщенные кислоты, полезные для сосудов.

Арахис богат минералами и витаминами, особенно магнием, фосфором, калием, медью, марганцем, фолиевой кислотой и железом. Еще один важный компонент арахиса — ресвератрол, мощный антиоксидант, который может продлить жизнь и снизить риск рака. Ресвератрола в арахисе больше, чем в красном вине.

Арахис можно есть сырым, подсушенным, пророщенным или в виде пасты. Сырой арахис может вызвать боли в животе, поэтому его нужно активировать — замочить на 7–10 часов, промыть и подсушить в духовке при температуре 100–120 градусов. Пророщенный арахис полезнее, но может вызывать вздутие живота.

Стоит пмонить, что арахис вызывает аллергию и противопоказан людям с дивертикулярной болезнью кишечника. Беременным нужно умеренно употреблять арахис.