Врач Чернышова: аллергия может появиться в любом возрасте из-за сбоя в работе иммунитета

С приходом весны у многих людей может появиться аллергия. Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова в беседе с «ТСН24» поделилась советами, как с ней справиться.

Весенний период аллергии обычно приходится на начало марта — май. В это время цветут ольха, лещина и береза, при этом главным аллергеном считается пыльца березы, активное выделение которой начинается в конце апреля. Ольха выбрасывает пыльцу в основном в апреле, а лещина и орешник зацветают уже в начале марта, написал «ФедералПресс».

Эксперт предупредила, что при ранней весне цветение может начаться даже в феврале.

Аллергия может появиться в любом возрасте из-за сбоя в иммунной системе. Организм ошибочно воспринимает безопасные аллергены как угрозу и пытается от них защититься. Особенно подвержены аллергии люди с генетической предрасположенностью.