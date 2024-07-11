Врач Чеботарева: дефицит фолиевой кислоты у беременной негативно влияет на гены ребенка

Дефицит фолиевой кислоты в организме беременной женщины негативно влияет на работу генов развивающегося ребенка. Об этом рассказала врач-генетик Анастасия Чеботарева сайту kp.ru.

По словам специалиста, особенно велика роль микроэлемента в первом триместре беременности, именно в этот период закладываются органы будущего малыша. Фолаты помогают обеспечивать интенсивное деление клеток, снижая риск развития дефектов нервной трубки.

Чеботарева отметила, что из-за недостатка фолиевой кислоты в организме беременной ребенок может родиться с расщеплением позвоночника.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте