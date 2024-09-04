Врач Бурнацкая посоветовала включить в осенний рацион питания цитрусовые и чеснок

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с изданием РИАМО назвала продукты, которые помогут повысить иммунитет в осенне-зимний период.

В первую очередь медик советует включить в рацион питания цитрусовые, чеснок, имбирь и йогурт. Например, в цитрусовых содержится много витамина C, а чеснок, в свою очередь, помогает организму бороться с инфекциями. Имбирь же является хорошим средством в борьбе с простудами, написал «ФедералПресс».

Орехи и семена богаты витамином E и полезными жирами, которые поддерживают здоровье клеток. А пробиотики, содержащиеся в йогурте, способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, добавила Бурнацкая.