Врач Бурнацкая посоветовала есть рыбу и яйца для восполнения осеннего дефицита витамина D

С приходом дождливой и пасмурной погоды существенно снижается уровень витамина D, который человек обычно получает от солнца. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с Life.

Врач напомнила, что данный микроэлемент укрепляет иммунную систему и поддерживает здоровье костей. Восполнить осенний дефицит помогут жирная рыба, яйца и молочные продукты, отметила медик.

Она также посоветовала следить за уровнем витамина C. При нехватке стоит включить в рацион цитрусовые и брокколи.

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