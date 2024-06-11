Врач Бородулин: отравления и раны от садовых работ чаще всего встречаются в летнее время

С наступлением летнего сезона чаще всего жители Челябинска травмировались от садовых работ и получали отравления. Заведующий взрослым травмпунктом ГКБ № 9 Алексей Бородулин рассказал о популярных травмах в разговоре с Ura.ru.

Каждый день около четырех-семи пациентов поступают в больницу с рваными ранами от болгарок, станков и от падений. У некоторых фиксируются переломы лучевых костей и лодыжек.

«Летом резко увеличивается число высотных травмы: люди падают со стремянок, с сарая или строящегося дома, например, а также из окна», — добавил Бородулин.

В летний период по статистике увеличивается число отравлений и инфекций пищеварительной системы. При этом врач отметил, что роста числа госпитализаций за май–июнь 2024 года не произошло.

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