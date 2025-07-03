В США заявили о новом ударе Трампа по Маску
DM: прекращение Трампом космической программы будет новым ударом по Маску
Сокращение финансирования космических программ по переселению на Марс будет ударом по американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщило издание Daily Mail.
По данным источника журналистов, средства перенаправят на лунную программу NASA «Артемида», которая предусматривает возобновление полетов на луну и обеспечения там постоянное присутствие американских астронавтов.
«Если [президент США Дональд] Трамп подпишет закон, выделенные NASA средства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов „Артемида“ на Луну», — заявили в материале.
Система SLS в корне расходится с видением Маска по поводу космических полетов. Его компания пользуется многоразовыми ракетами во время миссий на МКС.
«Новый мегазаконопроект, возглавляемый республиканцами, изменил приоритеты миссий на Луну и оставил мечту Маска о пилотируемой миссии на Марс на лужайке Белого дома», — заявили журналисты.
Ранее Илон Маск и Трамп затеяли новую публичную ссору. Президент заявил, что Департамент государственной эффективности должен проверить бизнесмена, и не исключил, что миллиардера депортируют на историческую родину — в ЮАР. На это инженер ответил, что хотел бы обострить ситуацию, но пока воздержится.