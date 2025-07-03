В США заявили о новом ударе Трампа по Маску

Сокращение финансирования космических программ по переселению на Марс будет ударом по американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщило издание Daily Mail .

По данным источника журналистов, средства перенаправят на лунную программу NASA «Артемида», которая предусматривает возобновление полетов на луну и обеспечения там постоянное присутствие американских астронавтов.

«Если [президент США Дональд] Трамп подпишет закон, выделенные NASA средства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов „Артемида“ на Луну», — заявили в материале.

Система SLS в корне расходится с видением Маска по поводу космических полетов. Его компания пользуется многоразовыми ракетами во время миссий на МКС.

«Новый мегазаконопроект, возглавляемый республиканцами, изменил приоритеты миссий на Луну и оставил мечту Маска о пилотируемой миссии на Марс на лужайке Белого дома», — заявили журналисты.

Ранее Илон Маск и Трамп затеяли новую публичную ссору. Президент заявил, что Департамент государственной эффективности должен проверить бизнесмена, и не исключил, что миллиардера депортируют на историческую родину — в ЮАР. На это инженер ответил, что хотел бы обострить ситуацию, но пока воздержится.