В течение ночи силы ПВО сбили 69 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили почти 70 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской области — 27. Еще 22 беспилотника сбили над Воронежской, 10 — над Липецкой, восемь — над Курской и два — над Крымом.

Один из БПЛА упал на парковку предприятия в Ельце. В результате случившегося началось возгорание. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Также ночью губернатор заявил о гибели местной жительницы после падения обломков БПЛА на частный жилой дом. Еще два человека ранения получили, им оказали помощь.