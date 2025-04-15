Врач Бородина: патологический тремор в коленках вызывают наследственные факторы

Тремор — медицинский термин, означающий «дрожь». Он может затрагивать все тело или отдельные его части. В частности, у некоторых людей наблюдается тремор ног. Врач-невролог Анастасия Бородина рассказала изданию «Страсти» , что делать при постоянном треморе коленки.

По словам невролога, тремор может быть кратковременным или постоянным, физиологическим (не связанным с заболеванием) и патологическим. Патологический тремор вызывают наследственные факторы, болезни или некоторые лекарства.

Физиологический тремор возникает вследствие: психического перевозбуждения; переохлаждения или перегрева; физического переутомления; недосыпа; употребления алкоголя, кофе, тонизирующих напитков или курения.

Патологический тремор проявляется при: приёме некоторых лекарств; гипертиреозе; гипогликемии; заболеваниях печени, почек или Вильсона — Коновалова; неврологических заболеваниях.

Если тремор становится постоянным, асимметричным и мешает повседневной жизни, следует обратиться к врачу-неврологу.