Пешеходный переход построят на ж/д станции Гагаринская в Щелкове до конца года

В Щелкове на железнодорожной станции Гагаринская начали возводить новый пешеходный переход, подобный переходу на станции Чкаловская. РЖД планирует завершить работы до конца 2025 года.

Строители оборудуют там безопасное покрытие, уложат новую плитку, установят свето-звуковую сигнализацию и искусственное освещение. Позаботятся и о маломобильных гражданах — для них сделают удобный спуск. Также там обустроят накопительные площадки, которые помогут пешеходам сосредоточить внимание на движении поездов и не оказаться не путях.

«Мы очень ждали этого события и внимательно следим за процессом выполнения работ», — поделились участники инициативной группы Чкаловского парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков дорог — это приоритетная задача. Общая протяженность дорожной сети в Подмосковье — 45 тысяч километров. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные трассы.