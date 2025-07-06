СПЧ обратился к властям Азербайджана после задержания россиян

Недружественные заявления и задержания россиян в Азербайджане встревожили находящихся в закавказской республике туристов, предпринимателей и журналистов. Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека призвала власти Азербайджана снизить накал в отношениях с Россией и вернуться на путь сотрудничества.

Общественники подчеркнули, что держат в зоне повышенного внимания ситуацию с арестованными журналистами «Sputnik Азербайджан», которые не получили возможности защитить свои права.

Кроме того, отдельного расследования требуют массовые задержания россиян, которые произошли в Баку на этой неделе.

«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двусторонних отношениях, создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России <…> и оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы», — указали в СПЧ.

По последним данным Министерства иностранных дел, общее число задержанных в Азербайджане россиян составило 13 человек. В их числе арестованные исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов.

Кроме задержанных журналистов, суд Баку отправил под стражу приехавших в Азербайджан туристов, программистов и IT-бизнесменов из России по обвинению в торговле наркотиками и киберпреступлениях.