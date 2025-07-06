В Дании женщин призовут в армию

Власти Дании обязали женщин проходить службу в армии, начиная с 1 июля 2025 года. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Пересмотр системы призыва поможет укрепить оборону скандинавского государства.
«Первоначально предполагалось, что программу реализуют к началу 2027 года, но сроки перенесли на лето 2025 года», — указали в материале.
На такие меры правительство пошло из-за опасений возникновения конфликта с Россией.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон назвали Россию главной угрозой для Европы. По их мнению, страна пытается дестабилизировать другие государства и разрушить мировой порядок.
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