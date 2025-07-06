В Дании женщин призовут в армию

Associated Press: призыв на военную службу в Дании стал обязательным для женщин

Власти Дании обязали женщин проходить службу в армии, начиная с 1 июля 2025 года. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Пересмотр системы призыва поможет укрепить оборону скандинавского государства.

«Первоначально предполагалось, что программу реализуют к началу 2027 года, но сроки перенесли на лето 2025 года», — указали в материале.

На такие меры правительство пошло из-за опасений возникновения конфликта с Россией.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон назвали Россию главной угрозой для Европы. По их мнению, страна пытается дестабилизировать другие государства и разрушить мировой порядок.