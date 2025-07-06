Российские БПЛА сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд

Путин: поставленные ОНФ дроны сожгли технику противника более чем на $2 млрд

На Западе должны задуматься о том, на что правительства тратят деньги своих налогоплательщиков, когда отправляют Украине оружие. Президент России Владимир Путин в выступлении на форуме «Все для победы!» заметил, что российские беспилотники уничтожили вражескую технику более чем на два миллиарда долларов.

Народный фронт, указал глава государства, направил в зону СВО 110 тысяч беспилотников разной модификации, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам.

«По оценкам наших специалистов, всего БПЛА, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на два миллиарда долларов», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что российские специалисты порой собирают в гаражах и оправляют на фронт технику лучше, чем некоторые образцы НАТО.

«Только что на выставке посмотрели некоторые разработки наших изобретателей, новаторов, талантливых технарей. Впечатляет! В народных КБ порой просто на коленке, в гаражах и за портативными ноутбуками, российские Кулибины иногда придумывают такое, что превосходит по качеству и эффективности некоторое „железо“ противников из стран НАТО», — обратил внимание Путин.

Он подчеркнул, что принимающие участие в СВО бойцы обеспечивают безопасное и мирное будущее России.