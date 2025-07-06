Путин назвал главной целью безопасное и мирное будущее России

Принимающие участие в специальной военной операции бойцы обеспечивают безопасное и мирное будущее России. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Народного фронта» «Все для победы!».

Глава государства отметил, что сегодня видит в зале настоящих патриотов из всех регионов, которые преданно служат России.

«Миссия „Народного фронта“ — объединять неравнодушных, деятельных людей, таких как вы и миллионы наших с вами товарищей и соратников», — заявил Путин.

Он отметил, что организация оказала неоценимую помощь военным, а организованная ими акция «Все для победы!» помогла сформировать целые гуманитарные колонны.

«Ваши инициативы, неравнодушие и каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчиненный главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте», — подытожил Путин.

В ходе выступления на форуме президент России назвал настоящим русским офицером погибшего в Курской области генерал-майора Михаила Гудкова.

Глава государства напомнил, что после повышения военного до уровня заместителя главнокомандующего ВМФ он мог не выезжать на передовую. Но Гудков не оставил солдат и считал своим долгом присутствовать в пункте управления.