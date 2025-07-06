Заявления Украины об усилении российских войск на Южном Кавказе назвали выдумкой

Армения никогда не допускала использование своей территории для ведения боевых действий против соседних стран. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел республики Ани Бадалян .

Она пояснила, что это позиция внешнеполитического ведомства Армении в ответ на «вымышленные новости», появившиеся в прессе.

«Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо из соседних государств», — подчеркнула Бадалян.

Об увеличении военного контингента России в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном ранее заявил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщал Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, на российскую базу Гюмри в Армении якобы начали набирать новых военных и добровольцев в южных регионах России и кавказских республиках.

В конце июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян объявил, что республика начала переговоры с Евросоюзом для решения вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Он подчеркнул, что пока речь идет только о консультациях, но страна рассчитывает на тесное сотрудничество.