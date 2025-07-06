Заявления Украины об усилении российских войск на Южном Кавказе назвали выдумкой
МИД Армении ответил Украине на слова об усилении военного присутствия России
Армения никогда не допускала использование своей территории для ведения боевых действий против соседних стран. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел республики Ани Бадалян.
Она пояснила, что это позиция внешнеполитического ведомства Армении в ответ на «вымышленные новости», появившиеся в прессе.
«Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо из соседних государств», — подчеркнула Бадалян.
Об увеличении военного контингента России в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном ранее заявил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщал Telegram-канал «Политика страны».
По его словам, на российскую базу Гюмри в Армении якобы начали набирать новых военных и добровольцев в южных регионах России и кавказских республиках.
В конце июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян объявил, что республика начала переговоры с Евросоюзом для решения вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Он подчеркнул, что пока речь идет только о консультациях, но страна рассчитывает на тесное сотрудничество.