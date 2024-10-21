Врач Болибок: ни один антибиотик не может уничтожить 100% бактерий
Немецкие ученые забили тревогу из-за снижения эффективности антибиотиков. Причину данной ситуации объяснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT.
По словам эксперта, ни один антибиотик не способен уничтожить 100% бактерий. Всегда остаются нечувствительные к препарату.
«Антибиотик — это помощь иммунитету в борьбе с инфекцией. Получается, что когда уничтожается почти все, но чуть-чуть остается, то эти бактерии могут размножаться и дадут рост новым, которые устойчивые к антибиотику», — отметил медик.
Если у человека есть проблемы с защитными функциями организма, то болезнь будет возвращаться снова и снова, добавил Болибок.