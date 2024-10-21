Врач Болибок: ни один антибиотик не может уничтожить 100% бактерий

По словам эксперта, ни один антибиотик не способен уничтожить 100% бактерий. Всегда остаются нечувствительные к препарату.

«Антибиотик — это помощь иммунитету в борьбе с инфекцией. Получается, что когда уничтожается почти все, но чуть-чуть остается, то эти бактерии могут размножаться и дадут рост новым, которые устойчивые к антибиотику», — отметил медик.

Если у человека есть проблемы с защитными функциями организма, то болезнь будет возвращаться снова и снова, добавил Болибок.