Автоинспекторы провели рейд по выявлению нетрезвых водителей в Воскресенске

Акция «Нетрезвый водитель» прошла в Воскресенске. Сотрудники Госавтоинспекции проводили беседы с жителями округа.

Цель мероприятия — повысить уровень безопасности на дорогах и предупредить правонарушения. Автоинспекторы напоминали водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

Каждому жителю, с которым общались сотрудники ГИБДД, еще раз объяснили, какие последствия могут наступить в случае нарушения закона и какие санкции за это предусмотрены.

Отметим, что свежая статистика демонстрирует рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения.

Участники мероприятия получили тематические памятки. Отметим, что акция прошла в рамках социального раунда «Нетрезвый водитель».