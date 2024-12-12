Ледовое шоу Ильи Авербуха пройдет в Центральном парке Лобни 14 декабря

В Центральном парке Лобни состоится захватывающее ледовое шоу «Шоу чемпионов» Ильи Авербуха. Программа начнется в 19:30, а вход на мероприятие будет свободным.

Это шоу — одна из ярких составляющих проекта «Зима в Подмосковье», который пройдет в регионе в декабре и январе. Всего на льду пройдет 29 выступлений с участием звезд фигурного катания, таких как Татьяна Навка, Илья Авербух, Ирина Слуцкая и Евгений Плющенко. Кроме того, в программе примут участие финалисты популярного телешоу «Народный ледниковый».

Напоминаем, что в этом году Центральный парк Лобни был обновлен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В результате реконструкции в парке появился новый каток с прокатом коньков и теплыми раздевалками. Открытие катка состоялось 7 декабря, и теперь все желающие могут наслаждаться зимними развлечениями в самом сердце города.