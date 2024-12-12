Лицеисты из Лобни стали призерами всероссийского турнира по баскетболу
Команда лицея «Авиатика» из Лобни стала бронзовым призером первого раунда полуфинала Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей до 14 лет. Соревнования прошли в Салавате, Башкортостан.
В этом этапе принимали участие сильнейшие команды из Москвы, Перми, Самары, Иркутска, Волжского и Подмосковья. Баскетболисты из Лобни под руководством тренеров Андрея Коханчика и Алексея Шаруденко показали отличные результаты, заняв почетное третье место и обеспечив себе выход в финальный этап.
Лучшим игроком команды был признан Арсений Семенихин, который продемонстрировал высокий уровень игры. Георгий Шаруденко также вошел в пятерку лучших игроков турнира. Организаторы соревнований поздравили команду с достижением и пожелали дальнейших успехов.
Спортивное развитие Лобни активно поддерживается на всех уровнях. В городе работают 18 бюджетных секций, а спортивная инфраструктура продолжает развиваться, предоставляя новые возможности для юных спортсменов.