Россиян могут обязать регистрироваться в видеоиграх через «Госуслуги»

В России могут обязать цифровые площадки информировать игроков о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать пользователей с помощью номера телефона или через портал «Госуслуги». Такую инициативу разработала группа сенаторов и депутатов, сообщил «Коммерсант» .

В скором времени проект внесут в ГД. Он предполагает внедрение новых правил для распространителей и издателей видеоигр, а также самих игроков. Первых, например, обяжут предупреждать пользователей об определенном контенте — если в игре есть нецензурная лексика, жестокость, курение, распитие алкоголя и другие сцены.

Также от распространителей видеоигр могут потребовать обязательное проведение идентификации пользователей. Для этого подойдет абонентский номер, авторизация через портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему.

Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил, что прокатные удостоверения для видеоигр не остановят геймеров от скачивания контента, который не вышел в российский прокат. Он отметил, что кто захочет — тот посмотрит и поиграет.