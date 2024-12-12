Подмосковные конькобежцы выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Шавырина». В их активе два серебра и три бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Елена Еранина и Анастасия Семенова заняли второе и третье места на дистанции три тысячи метров среди женщин. Золото досталось спортсменке из Мурманской области.

Илья Иванов принес серебро в мужском забеге на пять тысяч метров. Конькобежец из Москвы одержал победу, а третьим стал спортсмен из Иркутской области.

Ирина Кузнецова и Михаил Казелин завоевали бронзу на дистанции 500 метров среди женщин и мужчин соответственно. Лучшими в категории стали представители Нижегородской области, Москвы, Алтайского и Красноярского краев.

Напомним, соревнования проходят с 10 по 13 декабря в Коломне. Их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».