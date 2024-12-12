Музыканты из Лобни стали лауреатами всероссийского фестиваля

Участники студии авторской песни «Перекрёсток» из Лобни вернулись с дипломами с XXVI Открытого детско-юношеского фестиваля авторской песни. Мероприятие было посвящено освобождению города Калинина в годы Великой Отечественной войны.

Участники студии авторской песни «Перекрёсток» из Лобни выступили на открытом детско-юношеском фестивале авторской песни, посвященном освобождению города Калинина в годы Великой Отечественной войны. По итогам мероприятия двое из них стали дипломантами фестиваля. Награду получили Савелий Фомичев и Софья Морозова.

В рамках фестиваля прошли: конкурсный концерт, творческие мастер-классы по игре на гитаре, по работе с голосом, а также по исполнительскому мастерству и особенностям жанра авторской песни.

Завершился фестиваль гала-концертом, в котором приняли участие финалисты конкурса, члены жюри — деятели культуры и искусства, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Почетным гостем фестиваля стал популярный автор детских песен из мультфильмов и кино, композитор — Григорий Гладков.