Врач Белоусов: пост благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему

Рождественский пост благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря временному ограничению потребления животной пищи. Об этом изданию РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Медик также добавил, что постная пища улучшает пищеварение, активизирует работу желудка и помогает вывести вредный холестерин. Кроме того, она богата пищевыми волокнами и антиоксидантами, написал сайт pravda-nn.ru.

Правильный пост может помочь в лечении некоторых хронических заболеваний, главное, чтобы он был сбалансированный и не создавал дефицита питательных веществ, добавил Белоусов.

Напомним, Рождественский пост у православных начался 28 ноября.