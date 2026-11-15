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    Врач Башкиров назвал продукты для снижения нагрузки на поджелудочную

    Врач Башкиров: овощи стоит есть только после термообработки

    Врач ультразвуковой диагностики Максим Башкиров рассказал о питании для снижения нагрузки на поджелудочную железу. Первое место в списке он отвел легкому белку, сообщает «Свободная пресса».

    К источникам легкого белка Башкиров отнес индейку, куриное филе, кролика и постную рыбу: минтай, треску, хек и судака. Также врач назвал паровой белковый омлет и нежирный творог — до 5%.

    В список вошли и медленные углеводы: разваренные каши из овсянки, гречки или риса на воде либо пополам с молоком. Кроме того, специалист перечислил вчерашний белый хлеб, сухарики и галетное печенье.

    Овощи Башкиров рекомендовал употреблять только после термообработки. Он выделил кабачки, тыкву, цветную капусту, брокколи, морковь и картофель.

    Из напитков врач назвал некрепкий чай, отвар шиповника, ромашковый чай и компот из сухофруктов без сахара. Также подойдет теплая негазированная вода.

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