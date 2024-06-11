Врач Бартули посоветовал не собирать грибы возле заводов и ТЭЦ

В лесах Подмосковья стартовал грибной сезон. В беседе с Общественной Службой Новостей врач-терапевт Эдуард Бартули предостерег россиян от сбора грибов вблизи фабрик, заводов и ТЭЦ.

По словам специалиста, грибы всасывают в себя все токсины и выхлопы из окружающей среды. Также не рекомендуется собирать их возле оживленных трасс.

Врач посоветовал людям, которые не разбираются в видах грибов, не ходить в лес самостоятельно. Лучше брать с собой опытного грибника, отметил Бартули.

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте