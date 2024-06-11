Врач Бартули посоветовал не собирать грибы возле заводов и ТЭЦ
В лесах Подмосковья стартовал грибной сезон. В беседе с Общественной Службой Новостей врач-терапевт Эдуард Бартули предостерег россиян от сбора грибов вблизи фабрик, заводов и ТЭЦ.
По словам специалиста, грибы всасывают в себя все токсины и выхлопы из окружающей среды. Также не рекомендуется собирать их возле оживленных трасс.
Врач посоветовал людям, которые не разбираются в видах грибов, не ходить в лес самостоятельно. Лучше брать с собой опытного грибника, отметил Бартули.
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