Безопасность наушников зависит прежде всего от громкости и времени прослушивания, а не от цены. Особенности бюджетных моделей могут повышать риск, рассказал оториноларинголог Алигусейн Алиев, сообщает Газета.ru .

Плохая шумоизоляция вынуждает повышать громкость в транспорте и на улице. Слух адаптируется к шуму, и опасный уровень перестает казаться чрезмерным. Хорошая изоляция или активное шумоподавление помогают слушать тише.

Искажения и слабая передача речи тоже побуждают прибавлять звук. Сами по себе искажения не повреждают слух автоматически: основную угрозу создает высокая громкость. Некоторые дешевые модели не имеют надежного ограничения ее уровня.

Длительный громкий звук повреждает чувствительные клетки внутреннего уха, которые практически не восстанавливаются. Звон, заложенность и приглушенность звуков могут пройти после отдыха, но регулярная перегрузка грозит стойким снижением слуха.

Алиев рекомендовал держать громкость ниже 60% и отдыхать по 5–10 минут каждый час.