Терапевт Никулина посоветовала читать перед сном, чтобы победить бессонницу

Для борьбы с бессонницей необходимо научиться расслабляться. Например, чтение перед сном может быть полезным, особенно если делать это при приглушенном свете, сообщила Lenta.ru терапевт Ирина Никулина.
Контроль над стрессом также имеет большое значение, и дыхательные практики могут в этом помочь. Перед сном рекомендуется находиться в специальной позе и читать при мягком освещении, при этом книга должна быть расположена так, чтобы глаза смотрели вниз. Такое расслабление может повысить шансы на более быстрое засыпание.
Доктор добавила, что нарушения сна могут возникать из-за недостаточной выработки мелатонина, и есть несколько причин, которые могут привести к этому. Одной из таких причин является продолжительное нахождение в ярко освещенном помещении перед сном, отметил сайт KP.RU.
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