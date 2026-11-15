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    Терапевт Лишин рассказал, как поддержать иммунитет в холода

    Врач Лишин: ночной сон должен длиться семь-восемь часов

    Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Виктор Лишин посоветовал в холодное время года высыпаться, больше двигаться и сбалансированно питаться, сообщает Zvezdanews.

    Лишин рекомендовал ложиться до полуночи в один и тот же получасовой промежуток, например с 23.00 до 23.30. По его словам, качественный сон необходим для отдыха, работы иммунной и нервной систем.

    Врач посоветовал активную ходьбу с учащением пульса. Питание должно быть регулярным, без переедания и голодания: голодный человек, отметил терапевт, более склонен к переохлаждению. Также важно контролировать стресс, при необходимости — с помощью назначенных врачом препаратов.

    Для прогулок Лишин рекомендовал шапку и комфортную одежду не из синтетики. Закаливание, по его словам, требует осторожности и постепенности: начать можно с контрастного душа на несколько секунд.

    Терапевт также высказался за прием БАДов для людей, которым сложно получать полезные вещества из пищи. Для детей он сделал оговорку: помимо витамина Д, другие добавки следует использовать только при выявленных дефицитах.

    Детям в холода врач посоветовал носить теплую качественную одежду и перчатки. Основой поддержки их иммунитета он назвал правильное питание, здоровый сон и активный образ жизни.

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