Терапевт Леонтьева: сонливость после еды может сигнализировать о преддиабете

Сонливость после приема пищи может сигнализировать о преддиабете. Об этом предупредила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru .

Доктор отметила, что богатая углеводами пища вызывает резкие колебания уровня глюкозы в крови, которые приводят к усталости. У людей с инсулинорезистентностью эти ощущения усиливаются, написали «Известия».

Специалист посоветовала придерживаться сбалансированного питания и есть небольшими порциями пять-шесть раз в день. Специалист добавила, что причина такого состояния может крыться в дефиците железа, поэтому следует сдать необходимые анализы.