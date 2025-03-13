Терапевт Леонтьева: сонливость после еды может сигнализировать о преддиабете

Сонливость после приема пищи может сигнализировать о преддиабете. Об этом предупредила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
Доктор отметила, что богатая углеводами пища вызывает резкие колебания уровня глюкозы в крови, которые приводят к усталости. У людей с инсулинорезистентностью эти ощущения усиливаются, написали «Известия».
Специалист посоветовала придерживаться сбалансированного питания и есть небольшими порциями пять-шесть раз в день. Специалист добавила, что причина такого состояния может крыться в дефиците железа, поэтому следует сдать необходимые анализы.
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