Шестилетнего мальчика насмерть раздавило бетонной плитой в Хабаровском крае

Шестилетний мальчик погиб в Советской Гавани после того, как на него упала бетонная плита перекрытия колодца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем за собой смерть человека.

Ранее четырехлетняя девочка погибла в дорожно-транспортном происшествии в Дагестане. Автомобиль ВАЗ-2112 врезался в бетонную стену жилого дома из-за того, что водитель не справился с управлением. Часть строения рухнула на машину и тяжело травмировала ребенка. Он умер по пути в больницу.