Шестилетний мальчик погиб в Советской Гавани после того, как на него упала бетонная плита перекрытия колодца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем за собой смерть человека.
Ранее четырехлетняя девочка погибла в дорожно-транспортном происшествии в Дагестане. Автомобиль ВАЗ-2112 врезался в бетонную стену жилого дома из-за того, что водитель не справился с управлением. Часть строения рухнула на машину и тяжело травмировала ребенка. Он умер по пути в больницу.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 3 июля
Около 70 рабочих мест создаст новое производство здорового питания в Чехове
Путин и Трамп проговорили по телефону почти час
Психологический лекторий на тему финансов пройдет в Чехове 9 июля
Запись на занятия в Школе материнства открылась в Солнечногорске
Шестилетнего мальчика насмерть раздавило бетонной плитой в Хабаровском крае
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте