Терапевт Кондрахин: жаркая погода может представлять опасность для людей с сердечными заболеваниями

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Ридусу» , каким больным будет тяжело жить в 2025-м, когда обещают аномальную жару.

Экстремально высокие температуры могут представлять опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и легочными болезнями. По словам терапевта, сердечникам угрожает перегрев организма.

«Теплопотери снижаются, а теплопродукция остается на прежнем уровне, и это приводит к тому, что у человека начинает формироваться перегрев», — сказал он.

Нарушения работы дыхательной системы тоже усиливаются из-за жары, поэтому «легочники» рискуют жизнью. Андрей Кондрахин подчеркнул, что жара может усилить и другие болезни.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что этот год станет одним из трех самых жарких на Земле. Он пояснил, что не обязательно будет знойное лето в России — речь идет о глобальной температуре.