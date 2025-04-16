Терапевт Кондрахин предупредил о коварности теплой погоды в апреле

Москва и Подмосковье готовятся встретить теплые дни с температурой, характерной для мая. Несмотря на приятные погодные условия, избавляться от верхней одежды преждевременно. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru .

Доктор отметил, что в весенний период возникает большая разница между дневной и вечерней температурами, что создает высокий риск простуды. Особенно внимательными стоит быть вечером, когда воздух резко становится холодным. Переохлаждение способно спровоцировать серьезные последствия вплоть до респираторных инфекций.

Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что земля весной остается холодной долгое время. Проведение досуга на природе требует соблюдения осторожности — важно использовать подстилки и следить за своим состоянием, чтобы вовремя укутаться и согреться, подчеркнул Кондрахин.