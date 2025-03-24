Терапевт Исковских: перепады температуры усиливают воспалительные процессы

Весенние перепады температуры негативно сказываются на организме человека, особенно на суставах при артрите и артрозе. Об этом рассказал терапевт Сергей Исковских в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, неприятные ощущения при погодных изменениях — не миф, а научно объяснимое явление.

«Атмосферное давление и влажность влияют на внутрисуставную жидкость, а перепады температуры усиливают воспалительные процессы», — пояснил медик.

Страдают и сосуды: они расширяются при потеплении и сужаются при похолодании. Такие скачки способны спровоцировать перепады артериального давления, головные боли, слабость и головокружение. Чтобы защитить суставы, нужно одеваться по погоде и избегать переохлаждения, отметил эксперт.